Compagni al Genoa e di nuovo anche alla Fiorentina. Albert Gudmundsson, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare l'arrivo del romeno in riva all'Arno.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Gudmundsson accoglie Dragusin: “Benvenuto fratello”
social
Gudmundsson accoglie Dragusin: “Benvenuto fratello”
Albert Gudmundsson ritrova Dragusin come compagno di squadra e lo accoglie così alla Fiorentina su Instagram
"Benvenuto, fratello". Questa la didascalia scelta dall'islandese per accogliere il centrale classe 2002.
© RIPRODUZIONE RISERVATA