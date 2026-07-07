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Gudmundsson accoglie Dragusin: “Benvenuto fratello”

Gudmundsson accoglie Dragusin: “Benvenuto fratello” - immagine 1
Albert Gudmundsson ritrova Dragusin come compagno di squadra e lo accoglie così alla Fiorentina su Instagram
Redazione VN

Compagni al Genoa e di nuovo anche alla Fiorentina. Albert Gudmundsson, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare l'arrivo del romeno in riva all'Arno.

"Benvenuto, fratello". Questa la didascalia scelta dall'islandese per accogliere il centrale classe 2002.

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