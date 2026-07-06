VIDEO – Beltran: “Firenze, è arrivato il momento di salutarci. Ho dato tutto”

L'ormai ex attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha pubblicato su Instagram un post-video per salutare Firenze. Di seguito anche le parole dell'argentino: "Firenze, è arrivato il momento di salutarci. Voglio ringraziarvi per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto sentire come a casa e per avermi aiutato a crescere come persona e come calciatore. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e anche altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di aver dato tutto in campo. Grazie al Presidente Rocco e alla sua famiglia, a Joe Barone e alla sua famiglia, e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere la Fiorentina sempre più grande. Grazie a tutti i miei compagni di questi anni, che sono stati come una famiglia, e a tutto lo staff medico, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità". Qui invece il video pubblicato dal giocatore: