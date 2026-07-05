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FOTO – La Fiorentina lancia le maglie. E Kean? Esce con il nuovo singolo

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In attesa del ritorno in campo per la nuova stagione, Moise Kean lancia l'ultimo suo lavoro musicale
Redazione VN

Poche ore prima del lancio da parte della Fiorentina delle maglie per il Centenario, Moise Kean esce con il suo ultimo singolo. "Nato il questa shit", letteralmente "Nato in questa m***a" il titolo della canzone online su tutte le piattaforme musicali dalle 22.

In attesa della nuova stagione il centravanti viola - che ha giocato la sua ultima partita il 4 aprile contro il Verona in trasferta prima di fermarsi definitivamente per il problema alla tibia - si diletta con il suo hobby principale, la musica.

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