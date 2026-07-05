Poche ore prima del lancio da parte della Fiorentina delle maglie per il Centenario, Moise Kean esce con il suo ultimo singolo. "Nato il questa shit", letteralmente "Nato in questa m***a" il titolo della canzone online su tutte le piattaforme musicali dalle 22.
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FOTO – La Fiorentina lancia le maglie. E Kean? Esce con il nuovo singolo
In attesa del ritorno in campo per la nuova stagione, Moise Kean lancia l'ultimo suo lavoro musicale
In attesa della nuova stagione il centravanti viola - che ha giocato la sua ultima partita il 4 aprile contro il Verona in trasferta prima di fermarsi definitivamente per il problema alla tibia - si diletta con il suo hobby principale, la musica.
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