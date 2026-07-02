Con un post su Instagram, il neo acquisto della Fiorentina Viery si presenta ai tifosi viola:
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Viery si presenta sui social: “Ora inizia un nuovo capitolo. Forza Viola!”
Con un post su Instagram il neo acquisto della Fiorentina, Viery, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Oggi inizia un nuovo capitolo"
"Tutto ciò che una volta era preghiera, adesso è realtà. Il bambino che una volta sognava non ha mai rinunciato. Adesso inizia un nuovo capitolo."
Queste le parole con cui il classe 2005 si è presentato ai nuovi tifosi viola. Viery è stato acquistato dal Gremio per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus, diventano così il difensore più costoso della storia viola. Sicuramente il brasiliano ci terrà a fare bella figura e a dimostrare di valere la cifra spesa e i tifosi sperano lo stesso.
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