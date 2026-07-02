Viery si presenta sui social: “Ora inizia un nuovo capitolo. Forza Viola!”

Queste le parole con cui il classe 2005 si è presentato ai nuovi tifosi viola. Viery è stato acquistato dal Gremio per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus, diventano così il difensore più costoso della storia viola. Sicuramente il brasiliano ci terrà a fare bella figura e a dimostrare di valere la cifra spesa e i tifosi sperano lo stesso.