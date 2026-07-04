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VIDEO – De Gea già tornato tra i pali: “Son sempre stato qui. Andiamo!”

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Ecco il video dell'estremo difensore spagnolo alle prese con un allenamento in porta
Redazione VN

David De Gea si sta già allenando in vista della prossima stagione. Sarà alla Fiorentina? Questo ancora non è dato sapersi. Nelle scorse settimane ci sono stati molti rumors riguardo al futuro del portiere spagnolo. Intanto però l'ex Manchester è tornato dai pali, anzi, come dice lui: "Sono sempre qui, andiamo". Ecco il video

 

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