VIDEO – De Gea già tornato tra i pali: “Son sempre stato qui. Andiamo!”

David De Gea si sta già allenando in vista della prossima stagione. Sarà alla Fiorentina? Questo ancora non è dato sapersi. Nelle scorse settimane ci sono stati molti rumors riguardo al futuro del portiere spagnolo. Intanto però l'ex Manchester è tornato dai pali, anzi, come dice lui: "Sono sempre qui, andiamo". Ecco il video