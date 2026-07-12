Messi e Baggio, la storia assieme: “Grazie Leo, ti voglio bene amico mio”

Leo Messi e Roberto Baggio, due dei numeri 10 che hanno segnato la storia del calcio. Baggio non ha mai nascosto la propria ammirazione per Messi. I due si erano già incontrati a Barcellona, anni fa. Si sono ritrovati questa notte negli States, dopo la vittoria dell'Argentina contro la Svizzera. Baggio ha postato sui propri social la foto scattata assieme al Diez argentino