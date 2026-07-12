Arthur Atta è diventato ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Il francese lascia l'Udinese dopo 2 anni, e sui propri social ha voluto salutare i tifosi friulani:
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Atta saluta Udine: “Un onore per me. Vi auguro il meglio per il futuro”
"Cari tifosi dell’Udinese,
volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società.
Di vedervi sempre con il vostro sostegno.
Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro.
Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi.
Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza.
Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi.
Grazie di cuore a tutti.
Ciao
Arthur"
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