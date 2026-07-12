Atta saluta Udine: “Un onore per me. Vi auguro il meglio per il futuro”

Atta saluta i tifosi dell'Udinese, dopo essere diventato un giocatore della Fiorentina

Redazione VN 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 12:02)

Arthur Atta è diventato ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Il francese lascia l'Udinese dopo 2 anni, e sui propri social ha voluto salutare i tifosi friulani:

"Cari tifosi dell’Udinese,

volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi. È stato davvero un piacere aver fatto parte di questa squadra, di questa società.

Di vedervi sempre con il vostro sostegno.

Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro.

Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi.

Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza.

Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi.

Grazie di cuore a tutti.

Ciao

Arthur"