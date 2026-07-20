L’addio sofferto di Distefano: “Firenze parte fondamentale di me”

Filippo Distefano saluta a titolo definitivo la Fiorentina: lo fa scrivendo un messaggio toccante sui propri social

Matteo Torniai Redattore 20 luglio - 23:03

Dopo dieci anni trascorsi in maglia viola, per Filippo Distefano è arrivato il momento dei saluti. L’esterno offensivo classe 2003, pronto a iniziare unanuova avventura con la maglia dell’Empoli, ha affidato ai social un lungo e sentito messaggio di addio alla Fiorentina e alla città di Firenze.

“Mi sento fortunato per aver fatto parte di questa famiglia”, ha scritto il giocatore, ripercorrendo il suo percorso iniziato quando era ancora giovanissimo. Distefano ha voluto ringraziare la società e la città per avergli permesso di crescere sia dal punto di vista umano che professionale, sottolineando come l’esordio in Serie A e nelle competizioni europee rappresenti un ricordo indelebile della sua carriera.

Parole particolarmente toccanti sono state dedicate ai tifosi viola: “Anche se ho trovato poco spazio in campo, ho sempre sentito il vostro calore. Grazie per avermi fatto capire cosa significa la Fiorentina per Firenze”.

L’attaccante lascia il Viola Park dopo un decennio ricco di esperienze, amicizie e legami costruiti all’interno del mondo Fiorentina. “Firenze sarà sempre una parte fondamentale di me”, ha aggiunto nel suo messaggio, evidenziando come proprio il percorso vissuto in viola lo abbia preparato ad affrontare una nuova sfida.