Gosens fuori dal progetto, i tifosi insorgono: “Non merita questo trattamento”

Uomo spogliatoio, giocatore sempre pericoloso sui calci piazzati, affezionato a Firenze ma reduce da una stagione tutt'altro che memorabile. E adesso ufficialmente fuori dal progetti della Fiorentina che sta nascendo . Robin Gosens non è tra i convocati per il ritiro che partirà domani al Viola Park, ma sotto il post social della Fiorentina tanti tifosi non sono d'accordo sulla separazione dal tedesco.

"Comunque vada, immensamente Robin. Grati per tutto quello che hai dato e rappresentato" commenta un supporter viola, mentre c'è chi attacca la società per la scelta: "Non merita ASSOLUTAMENTE questo trattamento!!! Ripensateci! Robin forza!!!!". E se si sprecano i cuori viola, definito da più persone "uomo vero", c'è chi vorrebbe comunque farlo allenare insieme ai compagni, "Ripensateci su Gosens...anche se in uscita, merita di lasciarsi bene". C'è anche chi invece non capisce la scelta di convocare un altro giocatore in uscita come Dodò nonostante sia già arrivato il suo sostituto, Alex Jimenez: "Non capisco.. Gosens no e Dodo di cui abbiamo già preso il sostituto sì".