Beltran sui social: “Grato al Valencia, non è stata la stagione che volevamo”

La fine della sua avventura europea era già stata sancita ufficialmente nei giorni scorsi. Oggi, a distanza di tre giorni da quella nota ufficiale che lo ha riportato in Sudamerica, Lucas Beltran ha rotto il silenzio sui social per congedarsi dal Valencia , la squadra in cui ha militato in prestito nell'ultima stagione. Un'esperienza, quella in Spagna, che non è andata come sperava: 30 presenze totali, 3 gol e 2 assist tra coppa e campionato, all'interno di un'annata complicata per tutto il club.

"Grazie mille Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club. Non è stata la stagione che tutti abbiamo desiderato, ma ho provato a dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano al club per il modo in cui mi hanno trattato quest'anno e un ringraziamento speciale ai Valencianistas per essere sempre stati lì nonostante alcuni risultati negativi. Amunt Valencia".