La fine della sua avventura europea era già stata sancita ufficialmente nei giorni scorsi. Oggi, a distanza di tre giorni da quella nota ufficiale che lo ha riportato in Sudamerica, Lucas Beltran ha rotto il silenzio sui social per congedarsi dal Valencia, la squadra in cui ha militato in prestito nell'ultima stagione. Un'esperienza, quella in Spagna, che non è andata come sperava: 30 presenze totali, 3 gol e 2 assist tra coppa e campionato, all'interno di un'annata complicata per tutto il club.
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Beltran sui social: “Grato al Valencia, non è stata la stagione che volevamo”
Nonostante questo, l'attaccante argentino ha voluto ringraziare l'ambiente spagnolo con un messaggio carico di gratitudine affidato ai propri canali ufficiali:
"Grazie mille Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club. Non è stata la stagione che tutti abbiamo desiderato, ma ho provato a dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano al club per il modo in cui mi hanno trattato quest'anno e un ringraziamento speciale ai Valencianistas per essere sempre stati lì nonostante alcuni risultati negativi. Amunt Valencia".
L'avventura nella Liga lo aveva formalmente riportato a Firenze prima del definitivo trasferimento al River Plate. Vedremo adesso se nei prossimi giorni, o già nelle prossime ore, il Vichingo riserverà un post social di saluto anche alla Fiorentina e ai tifosi viola, per chiudere definitivamente il cerchio dopo l'addio consumatosi la scorsa settimana.
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