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Beltran guarda avanti: “Felice di tornare a casa. Ansioso di rientrare al Monumental”

Beltran guarda avanti: “Felice di tornare a casa. Ansioso di rientrare al Monumental” - immagine 1
Lucas Beltran saluta i sui vecchi-nuovi tifosi dopo il suo ritorno al River Plate
Redazione VN

Dopo settimane di trattative Lucas Beltran ha accettato di tornare al River Plate. L'attaccante argentino, senza nemmeno rientrare a Firenze, è volato direttamente al ritiro del club sotto la guida di Eduardo Coudet. Le parole del giocatore:

Sono molto felice di tornare a casa. È un piacere enorme tornare a indossare questa maglia. Non vedo l'ora di rientrare al Monumental, aspetto quel giorno con una certa ansia.

Il River Plate, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video tributo per Lucas Beltran:

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