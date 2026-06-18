Capo Verde tifa viola? Ecco perché. La curiosità riguardante la sorpresa del Mondiale

Chi tra i tifosi viola ha visto in televisione scene di felicità e festeggiamenti in strada nell'arcipelago di Capo Verde dopo il clamoroso pareggio della selezione africana contro la Spagna all'esordio nel Mondiale 2026, avrà notato qualche maglia della Fiorentina indossata qua e là dagli abitanti del posto. No, non è stata un'allucinazione. Del resto, come racconta Cronache di Spogliatoio, è consuetudine vederne tante di maglie viola in giro per i vari luoghi dell'arcipelago anche quando non si gioca la Coppa del Mondo.