Chi tra i tifosi viola ha visto in televisione scene di felicità e festeggiamenti in strada nell'arcipelago di Capo Verde dopo il clamoroso pareggio della selezione africana contro la Spagna all'esordio nel Mondiale 2026, avrà notato qualche maglia della Fiorentina indossata qua e là dagli abitanti del posto. No, non è stata un'allucinazione. Del resto, come racconta Cronache di Spogliatoio, è consuetudine vederne tante di maglie viola in giro per i vari luoghi dell'arcipelago anche quando non si gioca la Coppa del Mondo.
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VIOLA NEWS social Capo Verde tifa viola? Ecco perché. La curiosità riguardante la sorpresa del Mondiale
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Capo Verde tifa viola? Ecco perché. La curiosità riguardante la sorpresa del Mondiale
La Nazionale che rappresenta l'arcipelago africano nell'Atlantico ha un particolare legame con la Fiorentina...
Come spiega appunto la testata online, a Capo Verde esistono dal 1994 ben due squadre di calcio che si chiamano Fiorentina, forse nate perché ispirate proprio dalle gesta della squadra di Firenze guidata all'epoca da Gabriel Batistuta. Un'epoca in cui il calcio italiano era considerato il migliore al mondo, tanto da diffondere la passione dei colori nostrani in tutto il globo, come appunto in questo caso.
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