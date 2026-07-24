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VIDEO – Bati modello, occhio a Pirrò. Domande e risposte flash con Kean

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Moise Kean si racconta nei "100 secondi" della Fiorentina: l'ispirazione Batistuta, i segreti social e l'occhio al giovane Pirrò
Redazione VN

100 secondi con Moise Kean. Questo il titolo dell'ultimo video social condiviso dalla Fiorentina su Instagram. Tante domande flash all'attaccante viola che dice di ispirarsi a Batistuta e di tenere d'occhio il giovane Pirrò.

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