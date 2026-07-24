100 secondi con Moise Kean. Questo il titolo dell'ultimo video social condiviso dalla Fiorentina su Instagram. Tante domande flash all'attaccante viola che dice di ispirarsi a Batistuta e di tenere d'occhio il giovane Pirrò.
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VIOLA NEWS social VIDEO – Bati modello, occhio a Pirrò. Domande e risposte flash con Kean
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VIDEO – Bati modello, occhio a Pirrò. Domande e risposte flash con Kean
Moise Kean si racconta nei "100 secondi" della Fiorentina: l'ispirazione Batistuta, i segreti social e l'occhio al giovane Pirrò
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