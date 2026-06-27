VIDEO – Antognoni, Galli e Buffon ospiti alla festa nella tenuta di Spalletti

Luciano Spalletti ha organizzato il consueto incontro estivo nella sua tenuta alle porte di Firenze. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha riunito amici e colleghi per una serata incentrata sulla convivialità e sulla semplicità. L'evento ha mantenuto la sua regola tradizionale riguardo all'abbigliamento: divieto assoluto di indossare camicie bianche e cravatte.