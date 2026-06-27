Luciano Spalletti ha organizzato il consueto incontro estivo nella sua tenuta alle porte di Firenze. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha riunito amici e colleghi per una serata incentrata sulla convivialità e sulla semplicità. L'evento ha mantenuto la sua regola tradizionale riguardo all'abbigliamento: divieto assoluto di indossare camicie bianche e cravatte.
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VIDEO – Antognoni, Galli e Buffon ospiti alla festa nella tenuta di Spalletti
Sui social diventa virale il video della serata organizzata da Luciano Spalletti nella sua tenuta alle porte di Firenze: ex viola presenti
La lista degli ospiti ha incluso importanti nomi dello sport e dello spettacolo italiano. All'evento hanno partecipato Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, insieme a figure storiche del calcio viola come Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli. Tra i presenti c'era anche il conduttore Cristiano Militello e il cantante Marco Masini, noto tifoso della Fiorentina. Qui di seguito il video dell'evento riportato da Sportitalia.
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