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FOTO – Maglia nuova e cuori viola: De Gea manda un segnale alla Fiorentina

FOTO – Maglia nuova e cuori viola: De Gea manda un segnale alla Fiorentina - immagine 1
Tra i nomi che potrebbero lasciare Firenze, c'è quello di David De Gea. Il portiere spagnolo guadagna circa 3 milioni di euro
Redazione VN

Fabio Paratici ha iniziato alla grande questo calciomercato. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin e Atta, in casa Fiorentina si pensa anche alle cessioni.

Tra i nomi che potrebbero lasciare Firenze, c'è quello di David De Gea. Il portiere spagnolo guadagna circa 3 milioni di euro fino al 2028 e il club di Giuseppe Commisso deve ridimensionare il monte ingaggi.

Per questo motivo, lo spagnolo potrebbe finire sul mercato. Nel mentre, l'ex United ha mandato un messaggio sui propri social molto chiaro: 

 

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