Alieu Njie ha debuttato da titolare con la Svezia nell’1-1 di Nations League contro la Polonia. Prima di uscire, l’esterno della Fiorentina ha avviato l’azione del pareggio servendo Viktor Gyökeres, che ha poi firmato l’assist per Hugo Larsson. «Sono rimasto scioccato nel giocare con Gyökeres», ha raccontato l’ex Torino, definendo «una sensazione incredibile» l’esordio concessogli dal ct Graham Potter.

A venti minuti dalla fine, Njie ha chiesto il cambio per una botta alla coscia. «Ho provato a continuare a correre ma non ha funzionato, quindi era meglio non correre rischi e sono uscito. Spero che passi tutto prima della prossima partita con la Fiorentina», ha spiegato dopo la gara.

La Fiorentina si è subito messa in contatto con il giocatore e ha ricevuto indicazioni rassicuranti. Rientrato ieri a Firenze, Njie sarà valutato oggi al Viola Park, dove al momento non sono previsti esami specifici. La sensazione è che si sia fermato in tempo e che ci siano margini per recuperarlo per Monza. Il posticipo di lunedì sera darà a Vanoli un giorno in più per valutarne le condizioni. Lo scrive la Nazione.