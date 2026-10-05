Il commento di Alberto Di Chiara: Vanoli, Mastantuono e gli obiettivi stagioni di questa nuova Fiorentina
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Ospite a Italia 7 durante la trasmissione 30esimo Minuto, l'ex difensore viola Alberto Di Chiara ha analizzato il momento della Fiorentina. Dalla scossa garantita dai recenti risultati positivi fino al lavoro svolto al Viola Park durante la sosta, passando per le difficoltà iniziali e le valutazioni sui singoli talenti della rosa.
La scossa della sosta e i progressi con Vanoli
La pausa del campionato è arrivata nel momento ideale per consentire al tecnico di registrare i meccanismi di squadra, penalizzati in avvio da una preparazione atletica pesante:
La sfida al Genoa? Tutte le partite sono delicate. La Fiorentina si è ripresa, per migliorare ci voleva poco: servivano entusiasmo e risultati. Arriva da due risultati importanti, anche se la classifica è ancora molto da migliorare. Secondo me la preparazione atletica al Viola Park ha penalizzato l'inizio di stagione, come lo è stato con Pioli. Mai come in questo momento alla Fiorentina serviva una sosta così lunga.
Un percorso di crescita che, secondo l'ex terzino, ha tutte le carte in regola per riportare la squadra nelle zone alte della classifica:
La Fiorentina è nelle condizioni per puntare in alto, Vanoli troverà il bandolo della matassa. Le sfumature tecniche le troverà durante il percorso.
Il bilancio della stagione e la gestione dei giovani
Allargando lo sguardo sul panorama generale del campionato e sulle difficoltà incontrate dalle altre formazioni, Di Chiara non nasconde qualche sorpresa:
Cosa mi ha deluso? La situazione generale. Mi aspettavo qualcosa in più da Grosso, credevo che fosse all'altezza della situazione. Ci sono situazioni interne che hanno portato a questo inizio complicato, ma il ritorno a Vanoli ha comunque portato dei frutti.
Infine, un passaggio doveroso sui giovani più attesi e sul talento cristallino arrivato in estate:
Diamo tempo a Mastantuono, non esaltiamolo troppo, ma ha doti tecniche importanti.
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