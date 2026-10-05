Ospite a Italia 7 durante la trasmissione 30esimo Minuto, l'ex difensore viola Alberto Di Chiara ha analizzato il momento della Fiorentina. Dalla scossa garantita dai recenti risultati positivi fino al lavoro svolto al Viola Park durante la sosta, passando per le difficoltà iniziali e le valutazioni sui singoli talenti della rosa.

La pausa del campionato è arrivata nel momento ideale per consentire al tecnico di registrare i meccanismi di squadra, penalizzati in avvio da una preparazione atletica pesante:

La sfida al Genoa? Tutte le partite sono delicate. La Fiorentina si è ripresa, per migliorare ci voleva poco: servivano entusiasmo e risultati. Arriva da due risultati importanti, anche se la classifica è ancora molto da migliorare. Secondo me la preparazione atletica al Viola Park ha penalizzato l'inizio di stagione, come lo è stato con Pioli. Mai come in questo momento alla Fiorentina serviva una sosta così lunga.