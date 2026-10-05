Serata fondamentale per la Nazionale Under 21 guidata dal CT Silvio Baldini. Dopo il successo per 1-0 ottenuto in Armenia giovedì scorso, gli Azzurrini si giocano l'accesso diretto agli Europei del 2027 nello scontro diretto di stasera contro la Polonia.

La combinazione per il primo posto

I calcoli per la selezione azzurra sono estremamente chiari: per scavalcare i polacchi e conquistare il primo posto nel raggruppamento (garantendosi così il pass diretto per la fase finale del torneo senza passare dai playoff) serve una vittoria con almeno due gol di scarto.

La formazione ufficiale di Baldini: Ndour capitano e 10

Per questa sfida decisiva, il tecnico Silvio Baldini si affida a un 4-3-3 a trazione anteriore. Tra le fila degli Azzurrini spicca la presenza dal primo minuto del centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, chiamato a trascinare i compagni con la maglia numero 10 e la fascia da capitano al braccio.

In difesa, a protezione del portiere Palmisani, spazio al viola in prestito al Torino Comuzzo al centro insieme a Chiarodia, completati sugli esterni da Ahanor e Bartesaghi. In mezzo al campo, al fianco di Ndour, agiranno Faticanti e Pisilli. In avanti, il tridente offensivo vedrà protagonisti Liberali, Cisse e Koleosho.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti, Ndour (C); Liberali, Cisse, Koleosho. All: Silvio Baldini.