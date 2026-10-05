La prodezza balistica (il video) firmata da Cher Ndour con la maglia dell'Under 21 azzurra ha letteralmente stregato la stampa nazionale. Il centrocampista della Fiorentina ha messo la propria firma nella sfida contro la Polonia con una conclusione visionaria da oltre sessanta metri, un lampo d'istinto che ha sbloccato il match e spalancato all'Italia le porte della qualificazione europea.

I principali quotidiani e testate online celebrano l'impresa del centrocampista viola con titoli eloquenti:

La Nazione : "Ndour nella storia"

: "Ndour nella storia" La Gazzetta dello Sport : "Un gol mai visto"

: "Un gol mai visto" Corriere della Sera : "Capolavoro"

: "Capolavoro" Tuttosport : "Ndour senza senso""

: "Ndour senza senso"" Fanpage: "Ndour, gol folle"

Il sigillo dalla lunghissima distanza fotografa il momento di grande forma del centrocampista, pronto ora a rientrare al Viola Park per mettere questa dose di entusiasmo al servizio di Paolo Vanoli in vista della ripresa del campionato.