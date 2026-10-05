Cher Ndour è stato il protagonista dell'Under 21 questa sera. La sua doppietta, coronata con un gol da 70 metri, ha contribuito al 6 a 2 finale contro la Polonia. Ndour ha parlato a fine gara ai microfoni della Rai:

"È stata una prestazione davvero importante da parte di tutta la squadra, fatta di sacrificio e grande spirito di gruppo. Siamo riusciti a conquistare una vittoria fondamentale che ci permette di andare direttamente agli Europei. Abbiamo lavorato tanto durante queste due settimane e siamo felici di aver raccolto questo risultato. Era importante mostrare questo atteggiamento"

Su Baldini: "Il mister merita tutto questo, soprattutto dopo il momento difficile che ha attraversato. Gli siamo tutti molto affezionati, quasi come a un padre. Prima ancora di essere un allenatore, è una persona speciale e non è facile trovare persone così. Quasi mi viene da piangere a parlarne"