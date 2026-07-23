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La BBC: Arokodare sciopera per la Fiorentina, i Wolves non si allenano

Arokodare
Ha dell'incredibile quanto segnalano dall'Inghilterra su Tolu Arokodare, che ha visto sfumare il passaggio in viola
Redazione VN

Quello che è accaduto oggi presso il centro sportivo del Wolverhampton ha davvero dell'incredibile. Tolu Arokodare, centravanti classe 2000 in forza alla formazione inglese, è stato protagonista di una clamorosa protesta durante la sessione di allenamento svoltasi nella giornata di lunedì e che ha portato alla sua esclusione dalla partita amichevole disputata oggi contro il Maideanhead United. Il motivo della sua protesta è in qualche modo la Fiorentina.

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Cos'è successo

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Il calciatore nigeriano ha deciso di interrompere la seduta sedendosi in campo e costringendo l'allenatore Cesar Peixoto ad interrompere e cancellare l'allenamento. Il motivo di questo gesto eclatante è che Arokodare, secondo quanto ricostruito dalla BBC, starebbe rifiutando ogni tentativo da parte della società di piazzarlo al Trabzonspor, meta gradita ai vertici dirigenziali dei Wolves, dopo che due offerte della Fiorentina sono state rifiutate e il club viola ha deciso di utilizzare il secondo e ultimo slot extracomunitari per Oulai proprio dal club di Trebisonda. Su Arokodare ora c'è il Genoa: giocherà comunque in Serie A?

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