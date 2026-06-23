Intorno a Julian Alvarez si sta scatenando il caso del mercato internazionale. Dopo le offerte di Real e Barcellona rispedite al mittente con fare sprezzante da parte dell'Atletico Madrid, è il giocatore ad uscire allo scoperto: "Forse non è questo il momento giusto per parlarne ma sono una persona onesta e già comunicato la mia intenzione alla società. Credo che sia opportuno per tutti arrivare a un trasferimento quest’estate. Non posso nascondermi, voglio realizzare il mio sogno" ha detto Alvarez dopo la partita dell'Argentina contro l'Austria.
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VIOLA NEWS altri campionati Alvarez esce allo scoperto: “Voglio andarmene”. L’Atletico: “Solo per 500mln”
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Alvarez esce allo scoperto: “Voglio andarmene”. L’Atletico: “Solo per 500mln”
L'attaccante argentino (che in passato fu vicino alla Fiorentina) forza la mano per lasciare l'Atletico Madrid. Come andrà a finire?
La risposta dell'Atletico—
Non si è fatta attendere la replica dei Colchoneros: "Chi vuole Alvarez deve pagare la clausola da 500 milioni" la posizione dell'Atletico Madrid. Ma il braccio di ferro è ormai di dominio pubblico e le ripercussioni sono tutte da scoprire nelle prossime settimane.
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