Alvarez esce allo scoperto: “Voglio andarmene”. L’Atletico: “Solo per 500mln”

Intorno a Julian Alvarez si sta scatenando il caso del mercato internazionale. Dopo le offerte di Real e Barcellona rispedite al mittente con fare sprezzante da parte dell'Atletico Madrid, è il giocatore ad uscire allo scoperto: "Forse non è questo il momento giusto per parlarne ma sono una persona onesta e già comunicato la mia intenzione alla società. Credo che sia opportuno per tutti arrivare a un trasferimento quest’estate. Non posso nascondermi, voglio realizzare il mio sogno" ha detto Alvarez dopo la partita dell'Argentina contro l'Austria.