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Ceferin ‘sfida’ Infantino: Omar Artan arbitro della Supercoppa Europea

Ceferin ‘sfida’ Infantino: Omar Artan arbitro della Supercoppa Europea - immagine 1
Dopo il divieto d'ingresso negli USA e il mancato intervento della FIFA, l'iniziativa della UEFA
Redazione VN

Il comunicato della confederazione europea:

A seguito di colloqui con la confederazione sorella, la Confédération Africaine de Football (CAF), la UEFA ha designato oggi l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa UEFA 2026, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra i vincitori della UEFA Champions League, il Paris Saint-Germain, e i vincitori della UEFA Europa League, l'Aston Villa.

Nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo ed è iscritto alla lista internazionale FIFA dal 2018. Tra le partite più importanti da lui arbitrate spicca la gara di ritorno della finale di CAF Champions League 2025/26. In riconoscimento delle sue prestazioni, ha ricevuto il premio CAF come miglior arbitro maschile dell'anno 2025.

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Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per la Coppa del Mondo FIFA 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato permesso di entrare negli Stati Uniti.

La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa UEFA è stata presa nell'ambito del Memorandum d'intesa (MoU) recentemente firmato tra UEFA e CAF per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. UEFA e CAF sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione.

Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, ha dichiarato: “Omar Artan è un arbitro giovane ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Confederazione Africana di Calcio. Il calcio è fatto per unire le persone e la UEFA vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente della CAF Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa”.

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