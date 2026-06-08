FOTO – Croci trionfa con l’Under 17, il risveglio con la coppa: “È bellissimo”

Il dolcissimo risveglio di Federico Croci: l'attaccante della Fiorentina vince l'Europeo Under 17 e si fotografa a letto con la coppa

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 12:05)

Un risveglio da sogno, di quelli che non si dimenticano per tutta la vita. È quello che sta vivendo Federico Croci, giovane e promettente attaccante della Fiorentina. Il classe 2010, sotto età ma già protagonista assoluto, ha conquistato il titolo di Campione d'Europa con la Nazionale Under 17, coronando una cavalcata memorabile.

Il trionfo ai rigori — Il successo degli azzurrini è arrivato al termine di una finale al cardiopalma contro il Belgio. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, la sfida si è decisa ai calci di rigore, dove l'Italia ha mostrato freddezza e carattere, conquistando il tetto d'Europa.

"Abbracciato" alla coppa — La festa, iniziata sul campo e proseguita durante la cena di festeggiamento insieme ai compagni di squadra, si è trasferita poi tra le mura della camera da letto. Il giovane attaccante viola ha voluto documentare la sua immensa gioia sui propri canali social, pubblicando uno scatto emblematico direttamente dal letto, circondato dalle maglie numero 21 e stringendo a sé il trofeo.

"Il giorno dopo è ancora più bello", ha scritto Croci a corredo della foto.