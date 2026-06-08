Infantino a New York con Commisso: “Un bellissimo pomeriggio nel nome di Rocco”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ricorda Rocco Commisso da New York: "Ha dato tantissimo al Viola Park e agli italiani nel mondo"

Redazione VN 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 11:28)

Attraverso i propri canali social, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha condiviso il racconto di un'intensa giornata trascorsa a New York, unendo il calcio, le radici italiane e la solidarietà. Un evento speciale che ha visto una forte impronta legata al mondo Fiorentina, svoltosi proprio sul prato del Rocco B. Commisso Soccer Stadium a Manhattan.

Il numero uno del calcio mondiale ha assistito a un'amichevole speciale che ha visto protagoniste le FIFA Legends italiane (tra gli ex presenti anche Giuseppe Rossi) contro una rappresentativa della comunità italo-americana di New York, un evento organizzato in collaborazione con la Grow Together Foundation.

Il ricordo di Rocco e l'incontro con Giuseppe — Nel suo lungo messaggio, Infantino ha voluto dedicare un pensiero commosso e significativo al compianto presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sottolineando l'eredità lasciata a Firenze e a tutta la comunità:

"Sono stato inoltre felice di trascorrere del tempo con Giuseppe Commisso, il cui padre, il compianto Rocco Commisso, ha dato tanto a tutti coloro che fanno parte del Viola Park e agli italiani nel mondo".

La giornata è poi proseguita con un momento di celebrazione e inclusione presso la storica Old St. Patrick’s Cathedral, dove Infantino ha incontrato nuovamente Giuseppe Commisso insieme ad altre autorità istituzionali e ad enti che sostengono le persone con disabilità. "Giornate come questa – ha concluso il presidente della FIFA – mi ricordano quanto il calcio sappia creare un senso di appartenenza, rafforzare le comunità e unire le persone".