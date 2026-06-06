Angeloni: “Niente Roma, resto a Firenze. Con Paratici lavoriamo per il domani viola”

Valentino Angeloni allontana le voci su un passaggio alla Roma: "Desidero solo la Fiorentina. Con Paratici siamo già al lavoro"

Redazione VN 6 giugno - 21:26

Nessun ritorno alle origini e nessuna tentazione capitolina. Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, spegne sul nascere le voci di mercato che nelle ultime settimane lo accostavano con forza alla Roma.

La società dei Friedkin, infatti, è da tempo alla ricerca di una nuova guida per il proprio vivaio, complici i contratti in scadenza di due colonne storiche come Bruno Conti e Alberto De Rossi. Il nome di Angeloni era balzato in cima alla lista dei desideri giallorossi, forte anche del freschissimo scudetto conquistato dalla Primavera viola guidata da Daniele Galloppa. Un accostamento suggestivo, considerando che il dirigente è nato proprio a Roma e ha indossato la maglia giallorossa da calciatore, ma che non troverà un seguito concreto.

"Rimango a Firenze, è il mio desiderio" — A fare totale chiarezza ci ha pensato lo stesso Angeloni, che ai microfoni di Gazzetta Regionale ha blindato la sua permanenza all'ombra del Maratona:

"Sto a Firenze, rimango a Firenze, è il mio desiderio. Fa piacere ovvio sentire queste voci, anche perché sono nato a Roma e ho giocato nella formazione giallorossa, è un club importante ma lo è anche la Fiorentina".

L'asse con Paratici per la Fiorentina del futuro — Le parole più significative, tuttavia, sono quelle che proiettano Angeloni all'interno del nuovo corso societario della Fiorentina. Il dirigente ha infatti confermato la totale sintonia con le nuove linee guida dell'area tecnica:

"Sono concentrato su quello che ho fatto e che farò, e stiamo lavorando assieme a Paratici e all’area che lui dirige per il futuro della Fiorentina. Mi piace tantissimo, ho trovato un ambiente fantastico".

La Fiorentina si tiene stretto l'architetto del suo vivaio scudettato: Angeloni resta al suo posto, pronto a costruire la scuderia del domani insieme a Fabio Paratici.