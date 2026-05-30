FOTO – Kospo bacia lo Scudetto: “Siamo Campioni. Grazie Firenze, questo è per voi”

"SIAMO CAMPIONI D'ITALIA! Grazie per tutto il supporto che abbiamo ricevuto, è stato fantastico! Anche se non ho sempre giocato in questa squadra, voglio ringraziarvi per queste ultime due partite importanti che abbiamo giocato alla grande insieme. Mi è piaciuto molto giocare con voi e un enorme grazie anche ai nostri tifosi! Questo è per voi!!!"