La notte magica della Fiorentina Primavera, consacratasi Campione d'Italia dopo una cavalcata trionfale, continua a vivere sulle ali dell'entusiasmo dei suoi protagonisti. Pochi minuti fa Eman Kospo ha affidato a Instagram tutta la sua incontenibile gioia per il risultato raggiunto nella serata di giovedì.
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FOTO – Kospo bacia lo Scudetto: “Siamo Campioni. Grazie Firenze, questo è per voi”
Il giovane difensore svizzero, naturalizzato bosniaco, ha pubblicato uno scatto emblematico mentre bacia il trofeo, accompagnato da un messaggio denso di gratitudine verso la squadra e il popolo viola:
"SIAMO CAMPIONI D'ITALIA! Grazie per tutto il supporto che abbiamo ricevuto, è stato fantastico! Anche se non ho sempre giocato in questa squadra, voglio ringraziarvi per queste ultime due partite importanti che abbiamo giocato alla grande insieme. Mi è piaciuto molto giocare con voi e un enorme grazie anche ai nostri tifosi! Questo è per voi!!!"
Un attestato di stima profonda verso il gruppo, specialmente per aver saputo incidere nei momenti clou della fase finale, dimostrandosi un elemento prezioso nello scacchiere viola.
L'orgoglio della Bosnia Erzegovina—
La vittoria di Kospo ha varcato i confini nazionali, trasformandosi in un motivo di vanto anche per la sua terra d'origine. Il post del centrale viola, infatti, è stato immediatamente ricondiviso dalla pagina ufficiale della Federcalcio della Bosnia Erzegovina, che ha voluto celebrare pubblicamente il traguardo del classe 2007 con una pioggia di complimenti. Un riconoscimento importante per un ragazzo che rappresenta il futuro della linea verde al Viola Park e della prima squadra.
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