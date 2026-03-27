Viola in Nazionale: maglia da titolare e 90′ per Kospo nella Under 21 bosniaca

Novanta minuti utili a mettere forza nelle gambe ed incrementare la propria convinzione. Il classe 2007 Eman Kospo ha disputato tutta la gara in Under 21 tra Bosnia e Slovenia, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Impiegato come uno dei due centrali in una linea difensiva a quattro, l'ex Barcellona si è reso protagonista di una buona prestazione nella partita terminata 0-0.

Arrivato lo scorso agosto a sorpresa, per molti Kospo poteva anche far parte della Prima Squadra e, perché no, rientrare in qualche rotazione in difesa. Cosa, però, che non è successa, visto che al momento il classe 2007 sta giocando solo nella Primavera gigliata, senza aver giocato neppure un minuto ufficiale con i grandi fin qui. Un fastidioso infortunio ad inizio 2026 lo aveva poi limitato, ma adesso è rientrato in vista dell'importante finale di stagione che attende i ragazzi di Daniele Galloppa.