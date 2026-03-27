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VIOLA NEWS news viola Meluso: “Lotta salvezza avvincente. La Fiorentina ne uscirà, rosa di livello”

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Meluso: “Lotta salvezza avvincente. La Fiorentina ne uscirà, rosa di livello”

Vanoli
Il commento di Mauro Meluso sulla lotta per non retrocedere
Redazione VN

Mauro Meluso, ex Ds dello Spezia, ha parlato a Tmw della lotta salvezza che vede coinvolta anche la Fiorentina:

La lotta salvezza è avvincente. Per alcune squadre la salvezza è l'equivalente dello scudetto. Ci sono tante squadre in lotta tra cui la Fiorentina, che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi. I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione.

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