Mauro Meluso, ex Ds dello Spezia, ha parlato a Tmw della lotta salvezza che vede coinvolta anche la Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola Meluso: “Lotta salvezza avvincente. La Fiorentina ne uscirà, rosa di livello”
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Meluso: “Lotta salvezza avvincente. La Fiorentina ne uscirà, rosa di livello”
Il commento di Mauro Meluso sulla lotta per non retrocedere
La lotta salvezza è avvincente. Per alcune squadre la salvezza è l'equivalente dello scudetto. Ci sono tante squadre in lotta tra cui la Fiorentina, che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi. I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione.
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