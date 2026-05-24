Primavera – Semifinali Scudetto Fiorentina-Bologna, Lai: “Potremmo avere un vantaggio”

"Abbiamo giocato giovedì e forse la Fiorentina arriverà più fresca di noi, ma allo stesso tempo potremmo entrare in ritmo partita già da subito e questo potrebbe andare a nostro vantaggio. Hanno avuto tempo per preparare la gara, ma noi conosciamo bene le loro qualità e sono certo che sapremo approcciare la sfida nel migliore dei modi. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e del percorso che abbiamo fatto per arrivare alle Semifinali Scudetto, partite come queste sono da vivere dall’inizio alla fine e godersele, e poi chissà. (...) Se saremo uniti come lo siamo sempre stati nel corso della stagione possiamo mettere in difficoltà chiunque. L’abbiamo sempre dimostrato".