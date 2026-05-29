Il portiere della Fiorentina Primavera, Pietro Leonardelli, ha commentato l'esaltante vittoria del campionato con un post su Instagram:
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Primavera, Leonardelli: “Fiorentina una famiglia, abbiamo onorato Firenze”
La Fiorentina Primavera è campione d'Italia ed i protagonisti sono al settimo cielo, come l'estremo difensore classe 2006
Ce l'abbiamo fatta. Il finale che tutti noi abbiamo sempre sognato è arrivato, siamo cresciuti insieme, abbiamo sofferto, gioito e ieri abbiamo dato la dimostrazione del gruppo che siamo. Oggi si chiude un cerchio dove dentro c’è una famiglia fatta di persone che porterò per sempre nel mio cuore. Abbiamo onorato Firenze e la Fiorentina portandola dove merita. Ringrazio staff, compagni e che mi è stato vicino in questi anni vi voglio un mondo di bene. Campioni d'Italia 25/26. E per quanta strada ancora ce da fare… Amerai il finale!
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