Nella vittoria della Fiorentina Primavera c'è lo zampino di due svizzeri: Arnis Ademi e Eman Kospo (che ora gioca per la Bosnia avendo la doppia nazionalità). Il terzino sinistro, arrivato in viola a gennaio dallo Young Boys, ha rilasciato un'intervista al portale Blick:
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Primavera, Ademi: “L’infortunio mi ha condizionato. Ecco il mio obiettivo”
Il terzino sinistro della Fiorentina Primavera, Arnis Ademi, ha parlato della vittoria della sua esperienza in viola
È stata una giornata davvero speciale. A cominciare dal fatto che c'erano quasi 3.000 spettatori e che siamo riusciti a vincere lo Scudetto. Lo ricorderò per sempre. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare in Italia perché amo il calcio italiano. Non ci ho pensato due volte quando mi ha chiamato la Fiorentina. Il mio obiettivo è diventare un titolare fisso nella Primavera la prossima stagione e allenarmi regolarmente con i professionisti per arrivare a una convocazione in nazionale maggiore
L'arrivo—
Ho subito un infortunio muscolare alla coscia già al secondo allenamento. Questi problemi mi hanno tormentato praticamente per tutta la seconda metà della stagione (il motivo delle due presenze soltanto, ndr). Quando sono arrivato qui, sono rimasto senza parole. Non avrei mai immaginato di trovare strutture così grandi e moderne.
Ha poi parlato dell'amicizia stretta con il connazionale Kospo. I due si conoscono dalle nazionali giovanili, dove hanno giocato insieme dalle categorie Under 16 all'Under 18:
All'inizio non parlavo una parola di italiano. Quindi è stato bello poter parlare svizzero-tedesco con Eman di tanto in tanto.
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