Primavera, Ademi: “L’infortunio mi ha condizionato. Ecco il mio obiettivo”

Il terzino sinistro della Fiorentina Primavera, Arnis Ademi, ha parlato della vittoria della sua esperienza in viola

Nella vittoria della Fiorentina Primavera c'è lo zampino di due svizzeri: Arnis Ademi e Eman Kospo (che ora gioca per la Bosnia avendo la doppia nazionalità). Il terzino sinistro, arrivato in viola a gennaio dallo Young Boys, ha rilasciato un'intervista al portale Blick: