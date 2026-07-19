David De Gea ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dal ritiro estivo del Viola Park, soffermandosi sul lavoro svolto dalla squadra in queste prime settimane di preparazione e spendendo parole importanti anche per il giovane portiere Gianmaria Fei.
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De Gea: “C’è aria positiva. Non vediamo l’ora di giocare in campionato!”
L’estremo difensore spagnolo ha innanzitutto commentato i carichi di lavoro imposti dallo staff tecnico di Fabio Grosso:
“Fare doppio allenamento tutti i giorni è complicato, ma stiamo lavorando benissimo. Nello spogliatoio si respira un’aria positiva. Dovevamo aspettare un po’ per capire cosa vuole Grosso, ma c’è un’atmosfera molto positiva. Aspettiamo con fiducia l’inizio del campionato”.
De Gea si è poi soffermato sul rapporto con i giovani presenti in ritiro, in particolare con il portiere Gianmaria Fei:
“Mi piace molto sia come portiere che come ragazzo. Provo a dargli qualche consiglio e credo che in futuro potrà diventare sicuramente un grande portiere”.
Infine, lo spagnolo ha ricordato i suoi primi anni da professionista, sottolineando l’importanza del confronto tra giocatori esperti e giovani:
“Anche io, quando ero giovane, osservavo allenarsi i giocatori più grandi. Per me lavorare con i giovani è un privilegio”.
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