Malusci titubante: “Kean-Como? La trattativa mi lascia qualche perplessità”

Il commento di Alberto Malusci a Radio Bruno: cosa ne pensa del lavoro di Paratici, della proprietà e della presunta trattativa Kean-Como

Redazione VN 21 luglio - 20:11

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha commentato il momento della Fiorentina, tra il ritiro estivo, il lavoro della società e le possibili evoluzioni di mercato.

Parlando della preparazione estiva, Malusci ha sottolineato l’entusiasmo tipico della ripartenza:

“Quando iniziavo io c’era l’entusiasmo della ripartenza, l’entusiasmo di conoscere i nuovi acquisti e quindi c’era tanto entusiasmo. Credo che la Fiorentina attuale stia facendo un lavoro straordinario”.

L’ex viola ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla rapidità con cui il club si è mosso:

“Pensavo sinceramente che si potesse fare più fatica ad avere la squadra pronta per l’inizio del campionato. Si diceva che c’era tanto da fare sul mercato e tanti esuberi da sistemare. Invece non hanno pensato agli esuberi, hanno pensato a costruire la squadra, e questo consente all’allenatore di lavorare già con un gruppo importante”.

Il tema Kean e le possibili cessioni — Uno dei passaggi più interessanti dell’intervento riguarda Moise Kean e le voci di un interesse del Como. Malusci ha spiegato:

“Non mi meraviglia di niente. Se c’è stata questa chiamata vuol dire che qualcosa c’è. Se io conosco bene Kean e so quanto può essere utile, una certa apertura alla cessione qualche perplessità me la dà”.

Per l’ex difensore, un eventuale addio del centravanti implicherebbe necessariamente l’esistenza di un’alternativa già individuata:

“Quando privi la squadra di un giocatore importante come Kean devi avere già un piano B, altrimenti per me non è cedibile”.

Malusci ha poi allargato il discorso anche ad altri elementi della rosa:

“C’è un’apertura alla cessione anche di altri giocatori importanti. Quindi vedi che è tutto aperto”.

“Lo spogliatoio dello scorso anno era una polveriera” — L’ex viola ha poi affrontato il tema dell’ambiente interno alla squadra:

“Lo scorso anno all’interno dello spogliatoio c’era una polveriera non indifferente. Mi sembra che quelli che magari possono aver creato qualche problema siano stati messi un po’ ai margini”.

Una riflessione che, secondo Malusci, testimonia la volontà di costruire un gruppo nuovo e più compatto:

“Per me stanno facendo qualcosa di nuovo all’interno dello spogliatoio, per far sì che la pace e gli equilibri siano diversi rispetto allo scorso anno”.

Promossa la società — Infine, Malusci ha espresso un giudizio molto positivo sull’operato della dirigenza e della proprietà:

“Sta lavorando bene. Alla proprietà non si può dire niente se non fare i complimenti. La famiglia Commisso ha dato piena libertà al direttore sportivo di esprimersi sul mercato e questo è tanto di cappello”.

E ha concluso:

“Un direttore sportivo così importante deve avere carta bianca. La Fiorentina, in questo momento, sta dimostrando di avere idee chiare e di voler costruire qualcosa di importante”.