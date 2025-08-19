Ass.Sport: “Al Franchi i lavori procedono bene, le ditte hanno lavorato molto”

L'assessore allo Sport del comune di Firenze Letizia Perini è tornata a parlare dell'andamento dei lavori allo stadio Franchi. Le sue parole riportate da Italpress:
Al Franchi i lavori stanno andando come dovevano andare, le ditte hanno lavorato molto. Tra l'altro ci sono stati tanti problemi di emergenza, soprattutto di calore nella nostra città e hanno lavorato la notte proprio per non fermarsi mai. I lavori stanno andando avanti e anche il rapporto con la Fiorentina sta continuando. Anche lì siamo veramente molto contenti di come stanno proseguendo. Su tutto Campo di Marte, devo dire che proprio adesso ci sono in fase di ultimazione i lavori sul centro sportivo Astori, dove andrà a giocare il rugby perché sono iniziati da qualche settimana i lavori invece sul campo del Padovani.
