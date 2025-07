Franchi, lavori anche in notturna. Il tetto della tribuna ok per settembre

Durante l’estate i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi andranno avanti senza gli stop causati dalle partite della Fiorentina. Quattro mesi con l’impianto a disposizione delle ditte fino a metà settembre (i viola giocheranno il preliminare di Conference League a Reggio Emilia e le prime due giornate di serie A in trasferta). Come riporta il Corriere Fiorentino, si lavora anche di notte per combattere il caldo torrido soprattutto sul tetto della tribuna, un lavoro che dovrà essere portato a termine per metà settembre.