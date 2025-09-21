Viola News
FOTO – Curva Fiesole, si intravedono i nuovi gradoni: l’avanzamento dei lavori - immagine 1
L'immagine che regala qualche nuovo dettaglio
Redazione VN

Dopo un'estate di lavori e le prime quattro partite ufficiali giocate in trasferta dalla Fiorentina, comincia a intravedersi qualcosa della nuova Curva Fiesole, che prosegue via via nella sua metamorfosi con l'avanzamento del cantiere.

Il pubblico che occuperà gli spalti vedrà progressivamente sorgere la nuova curva Fiesole, che con 10.061 posti a sedere accoglierà i tifosi dal campionato 2026-27: oggi, per esempio, i tifosi hanno potuto scorgere qualcosa delle nuove gradinate, molto più vicine al campo, che stanno facendo capolino sotto la gru.

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 21: General view inside the stadium Artemio Franchi before the Serie A match between ACF Fiorentina and Como 1907 at Artemio Franchi on September 21, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
