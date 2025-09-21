FOTO – Curva Fiesole, si intravedono i nuovi gradoni: l’avanzamento dei lavori

Dopo un'estate di lavori e le prime quattro partite ufficiali giocate in trasferta dalla Fiorentina, comincia a intravedersi qualcosa della nuova Curva Fiesole, che prosegue via via nella sua metamorfosi con l'avanzamento del cantiere.
L'immagine che regala qualche nuovo dettaglio
Il pubblico che occuperà gli spalti vedrà progressivamente sorgere la nuova curva Fiesole, che con 10.061 posti a sedere accoglierà i tifosi dal campionato 2026-27: oggi, per esempio, i tifosi hanno potuto scorgere qualcosa delle nuove gradinate, molto più vicine al campo, che stanno facendo capolino sotto la gru.
