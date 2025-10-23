Funaro sullo stadio: “Sono dispiaciuta. Speravo in una Fiesole pronta”

"Andando a guardare come stavano andando i lavori, e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po' il sospetto c'era . Ovviamente ad oggi il cronoprogramma prevede che il termine complessivo dei lavori rimane confermato quello fissato in precedenza, per cui al 2029 con un fattore intermedio nel primo lotto per il quale, l'ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l'auspicio di avere la curva utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi. Con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile . Io ribadisco nuovamente non solo l'attenzione a monitorare il cantiere giorno per giorno, ma ribadisco anche la disponibilità dell'amministrazione per fare in modo di festeggiare nel miglior modo possibile e fare in modo che il centenario della Fiorentina sia festeggiato in tutta la città."

Il programma

"Oggi noi ci concentriamo sul cronoprogramma che dopo la variante, poi lo andremo a pubblicare, sarà ufficiale con la determina dalla settimana prossima, per cui ancora non è stato pubblicato con tutti quelli che sono i dettagli. Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci. Non sono abituata a fare le azioni amministrative con i se e con i ma, si prendono le decisioni, si prendono insieme e si portano avanti. Oggi abbiamo un dato oggettivo, che avremo la fine dei lavori nel 2029, e un problema, un ritardo che si è generato nella parte che riguarda il primo lotto, per cui un ritardo intermedio. Sono abituata a prendermi le responsabilità, come è giusto che sia quando si svolge un'attività amministrativa, e a comunicare quelli che sono gli elementi di criticità. Per cui noi oggi stiamo su questo e su come fare in modo che la città possa festeggiare il centenario. La Fiorentina via dal Franchi? Oggi è un argomento che non è all'ordine del giorno, stiamo alla notizia di oggi. La notizia è che nel 2029 c'è la fine dei lavori. Nel mezzo abbiamo avuto questo ritardo e ovviamente lavoreremo per festeggiare nel miglior modo possibile il centenario. Con la Fiorentina ci siamo confrontati, continueremo a confrontarci e sul resto andiamo avanti"