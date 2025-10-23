Chiuso il caso scommesse. Per Fagioli e gli altri solo una piccola multa

L'inchiesta che per molti doveva scuotere il calcio italiano, quella relativa alle scommesse illegali , si chiuderà tra pochi giorni. Secondo il Corriere della Sera il tutto verrà concluso con un'oblazione da 250 euro . La Procura avrebbe notificato agli indagati, tra cui Nicolò Fagioli , la chiusura delle indagini. Nessun giocatore è stato sospettato di aver combinato le partite, anzi, molte puntate non erano neanche relative al mondo del calcio. I 13 giocatori accusati andranno a processo, ma presumibilmente tutti sceglieranno di pagare la somma in denaro per chiudere la vicenda.

La situazione di Fagioli

Gli unici due giocatori che restano indagati nel penali sono proprio Tonali e Fagioli, come si legge sul quotidiano: "Solo Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che pur hanno già saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, nel penale si vedono contestare di aver (oltre che partecipato alle scommesse) pubblicizzato tra i loro conoscenti, molti dei quali calciatori professionisti, le piattaforme illegali di scommesse o di gioco del poker"