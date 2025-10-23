Chiuso il caso scommesse. Per Fagioli e gli altri solo una piccola multa

L'inchiesta che per molti doveva scuotere il calcio italiano, quella relativa alle scommesse illegali, si chiuderà tra pochi giorni. Secondo il Corriere della Sera il tutto verrà concluso con un'oblazione da 250 euro. La Procura avrebbe notificato agli indagati, tra cui Nicolò Fagioli, la chiusura delle indagini. Nessun giocatore è stato sospettato di aver combinato le partite, anzi, molte puntate non erano neanche relative al mondo del calcio. I 13 giocatori accusati andranno a processo, ma presumibilmente tutti sceglieranno di pagare la somma in denaro per chiudere la vicenda.
Gli unici due giocatori che restano indagati nel penali sono proprio Tonali e Fagioli, come si legge sul quotidiano: "Solo Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che pur hanno già saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, nel penale si vedono contestare di aver (oltre che partecipato alle scommesse) pubblicizzato tra i loro conoscenti, molti dei quali calciatori professionisti, le piattaforme illegali di scommesse o di gioco del poker"
