Thuram, l’Inter non ha fretta. Le sue condizioni in vista della Fiorentina

L'Inter aspetta il ritorno di Marcus Thuram. Ma lo staff di Chivu non ha fretta, il suo attacco è già competitivo

L'Inter aspetta il ritorno di Marcus Thuram. L'attaccante francese è fermo da alcune settimane a causa di un problema al bicipite femorale. Un infortunio che gli scorsi anni avrebbe creato molta più appresione nella sponda nerazzurra di Milano. Ma quest'anno Chivu ha un attcco completo, con Pio Esposito e Bonny che stanno sostituendo bene il figlio di Lilian. Secondo il Corriere della Sera, Thuram no0n tornerà neanche la prossima settimana. Salterà quindi il turno infrasettimanale, che vedrà l'Inter ospitare la Fiorentina. Ma Pioli non può sottovalutare il reparto offensivo di Chivu, pieno di soluzioni.