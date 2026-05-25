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Franchi, il Comune approva i lavori temporanei per far giocare la Fiorentina

Franchi, il Comune approva i lavori temporanei per far giocare la Fiorentina - immagine 1
Il Comune di Firenze ha annunciato l'avvio di una nuova fase del cantiere per intervenire tra piazzale Campioni del ’56 e il giardino Galli
Redazione VN

Il Comune di Firenze ha annunciato l'avvio di una nuova fase del cantiere per intervenire tra piazzale Campioni del ’56 e il giardino Niccolò Galli, con l’obiettivo di garantire sicurezza, accessibilità e regolare svolgimento delle partite durante i lavori.

l provvedimento nasce dalle esigenze emerse durante l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio e dalla necessità di riorganizzare alcune aree esterne per consentire il proseguimento del cantiere mantenendo al tempo stesso l’utilizzo parziale dell’impianto nella stagione 2025/2026.

Gli interventi previsti in questa fase avranno carattere temporaneo e serviranno a garantire condizioni adeguate di sicurezza e accessibilità per pubblico, mezzi di servizio ed emergenza, anche nelle giornate di gara. L’investimento complessivo previsto è di circa 447mila euro, Iva inclusa. Il tutto con l'obiettivo di mantenere la compatibilità dei lavori del Franchi con lo svolgimento delle partite della Fiorentina.

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