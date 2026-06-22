Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, ha parlato dei lavori al Franchi ai microfoni dell'ANSA. Le sue parole:
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Dreoni sul Franchi: “Scadenza 2029 fattibile. Secondo lotto? Ecco quando”
Le parole di Alessandro Dreoni, direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, sui lavori dello stadio Artemio Franchi
"La scadenza di fine lavori per lo stadio Franchi di Firenze nel 2029 è ad oggi fattibile. Laddove ci sono state corrispondenze non puntuali sulle singole lavorazioni" rispetto al cronoprogramma queste "poi non hanno mai inciso sulle lavorazioni successive. Dreoni ha confermato che i lavori per il secondo lotto inizieranno nell'estate 2027. "Questa è la fase migliore per gli interventi. Si può lavorare anche sulla Maratona, non stupitevi se ci saranno ulteriori varianti, è il normale strumento che viene utilizzato nei lavori pubblici per gestire i lavori durante l'appalto. È stata fatta anche un'analisi chimica della sabbia per essere certi che non ci fossero problemi per la salute". Sull'adiacente giardino di Campo di Marte, intitolato a Niccolò Galli, "cambierà la conformazione ma diventerà di dimensioni maggiori rispetto a quello che c'era". Sui lavoratori impegnati al momento nel cantiere Dreoni ha affermato che ce ne "sono circa 80. Sul caldo di questi giorni ci atteniamo a quella che è l'ordinanza della regione toscana: il vantaggio dello stadio è che ci sono tante zone di ombra". Per quanto riguarda la capienza, ha concluso Dreoni, "i 40.000 posti dello stadio sono tutti a visibilità piena. Poi ci sono posti a visibilità ridotta, ma fuori dal conteggio dei 40.000: magari quelli saranno vendibili per eventuali concerti. Ce ne potrebbe essere un migliaio".
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