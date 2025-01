Bilancio Comunale 2025: No ai mutui per il Franchi, servono altre soluzioni

I consiglieri Francesco Casini e Francesco Grazzini di Italia Viva commentano il Bilancio Comunale 2025. Tra i punti deboli emerge la perseveranza nell'indebolimento del Comune, con 10 milioni di mutui destinati al Franchi, di cui 5,4 milioni da accendere nel 2025. In questo modo però vengono sottratte risorse a priorità come scuola, edilizia popolare, rigenerazione urbana e impianti sportivi gestiti da società che non hanno risorse come i club di Serie A.