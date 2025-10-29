Ministro Cultura: “Il Franchi? Un giorno dovremo dire tutto quanto”

Le parole di Alessandro Giuli che non risponde (ma lascia intendere) sulla questione dei lavori allo stadio Artemio Franchi
"Lo stadio? Oggi preferiamo parlare di paesaggio, ma vi assicuro che arriverà un momento in cui parleremo anche della questione del Franchi e ci diremo tutto quanto". Con questa frase sibillina, riportata da Repubblica, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli lascia intendere che ci saranno tante cose da dire sul progetto di restyling e sugli ultimi ritardi nel cronoprogramma.
La risposta, a domanda precisa sul Franchi, è arrivata ieri a margine della conferenza europea del paesaggio che si è tenuta alla Villa Medicea della Petraia, a Castello. Nell'occasione si è parlato anche del "cubo nero" che ha fatto molto discutere, con Giuli che ha affermato: "lo skyline di una città come Firenze avrebbe bisogno di maggior attenzione e cura".