Ministro Cultura: “Il Franchi? Un giorno dovremo dire tutto quanto”

"Lo stadio? Oggi preferiamo parlare di paesaggio, ma vi assicuro che arriverà un momento in cui parleremo anche della questione del Franchi e ci diremo tutto quanto". Con questa frase sibillina, riportata da Repubblica, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli lascia intendere che ci saranno tante cose da dire sul progetto di restyling e sugli ultimi ritardi nel cronoprogramma.

La risposta, a domanda precisa sul Franchi, è arrivata ieri a margine della conferenza europea del paesaggio che si è tenuta alla Villa Medicea della Petraia, a Castello. Nell'occasione si è parlato anche del "cubo nero" che ha fatto molto discutere, con Giuli che ha affermato: "lo skyline di una città come Firenze avrebbe bisogno di maggior attenzione e cura".