Inter, la probabile formazione: Sucic dal 1′, Esposito il favorito per l’attacco

Questa sera la Fiorentina scenderà sul prato di San Siro per sfidare l'Inter di Christian Chivu che dovrà fare i conti su più di un'assenza. In primis quella di Marcus Thuram, al suo posto sono in ballottaggio Bonny e Pio Esposito con quest'ultimo leggermente in vantaggio. Tra i pezzi pregiati mancanti troviamo anche il nome di Mhkitatyan, con Sucic candidato numero 1 per una maglia da titolare e Zielinski leggermente sotto nelle quotazioni. Per il resto nessun cambio per mister Chivu, in campo i titolarissimi. Ecco la probabile formazione dell'Inter secondo i quotidiani: