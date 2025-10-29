Viola News
Kean carico ma nervoso col Bologna, Lautaro non è da meno: sfida a suon di gol

Non solo De Gea-Sommer, la Nazione si sofferma anche su Kean-Lautaro. Secondo quanto riportato dal quotidiano

Una punta. Due punte. Un trequartista e una punta. La formula giusta ancora non c'è, sta di fatto che l'uomo che può tirare fuori dai guai la Fiorentina è Kean. Il centravanti scalpita, anche col Bologna ha lottato, si è sbattuto lontano dall'area di rigore. Poi è stato premiato con il penalty del pari. Semmai è sembrato un po' nervoso per alcuni tratti di partita. Anche a San Siro Pioli si affiderà a lui. Che nel duello personale se la vedrà con Lautaro Martinez, reduce dalla litigata in campo con Antonio Conte al Maradona. Il capitano dell'Inter ha già segnato 6 gol tra campionato e Champions e ha ritrovato lo smalto sotto porta.

