La Nazione si concentra sul duello dei portieri in Inter-Fiorentina. De Gea contro Sommer, giocatori decisivi per le proprie squadre:
Inter-Fiorentina sfida impari, ma non in porta: De Gea regge botta contro Sommer
De Gea contro Sommer, che scontro
Sulla carta la sfida con l'Inter è impari, anche se a livello di duelli fra gli uomini che potranno decidere la gara i ragazzi di Pioli possono contare su alcuni elementi in grado di reggere botta. Fra questi senza dubbio David De Gea, che dopo la partita contro il Bologna si è presentato davanti ai microfoni per per indicare la strada. A livello di rendimento qualche pecca l'ha avuta anche lui, seppur resti più che apprezzabile. Sfiderà un Sommer che in Serie A ha messo insieme solto due clean sheet in stagione e in totale ha subito 14 gol (gli stessi incassati dal collega viola) in 13 partite. I numeri, almeno su questo fronte per niente scontato, sono in perfetto equilibrio.
