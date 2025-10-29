CorSport: “Fagioli delude ancora e Pioli cambia a centrocampo. Le mosse anti-Inter”

Fagioli torna in panchina

Redazione VN 29 ottobre - 09:44

Stefano Pioli, dopo il deludente pareggio con il Bologna, ha sottolineato la necessità di«trovare equilibri migliori a centrocampo». Proprio quella zona del campo, che dovrebbe garantire ordine e fluidità alla manovra, è diventata uno dei punti deboli della Fiorentina. Tra i più deludenti c’è Nicolò Fagioli, accusato dal tecnico di non aver sfruttato gli spazi concessi dagli avversari e di non essere ancora al livello richiesto per dare ritmo e sostanza al gioco.

La trasferta di San Siro, a pochi giorni dall’ultima partita, impone scelte diverse e maggiore fisicità: Pioli vuole meno palleggio e più forza, introducendo centimetri e dinamismo in mezzo al campo. Cher Ndour, positivo nell’ultima uscita, è il principale candidato a partire titolare, offrendo anche un contributo offensivo utile per sostenere gli attaccanti. Accanto a lui dovrebbe esserci Sohm, in vantaggio su Fazzini e pronto a tornare dal primo minuto dopo l’infortunio, mentre Nicolussi Caviglia sembra destinato al riposo.

Mandragora, nonostante un periodo di forma altalenante, resta il perno centrale della mediana, chiamato a dare equilibrio e personalità. Pioli pretende però un vero cambio di passo, più aggressività e intensità per reggere il confronto con il centrocampo solido e tecnico dell’Inter. Assente invece Abdelhamid Sabiri, rimasto a Firenze per una contusione subita contro il Bologna, a conferma di un momento complicato in cui la Fiorentina dovrà affidarsi a nuove energie e alla voglia di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.