Pioli pensa a qualche cambio, Nazione: “Comuzzo dietro. Fiducia a Ndour”

La Nazione sulle possibile scelte di Pioli

Redazione VN 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 09:10)

Quella che scenderà in campo stasera a San Siro sarà una Fiorentina rinnovata solo in parte, con un mix tra i titolari delle ultime partite e alcune forze fresche pronte a dare nuova energia. Pioli, dopo una rifinitura intensa e combattuta, ha deciso di introdurre qualche cambiamento mirato per affrontare l’Inter, consapevole dell’importanza della gara e del peso dei punti in palio. Le rotazioni riguarderanno soprattutto la difesa e il centrocampo, dove si valutano fino a tre novità rispetto alla formazione che ha iniziato la sfida con il Bologna.

Davanti a De Gea, resta aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Pablo Marì, anche se la sensazione è che il tecnico non voglia alterare troppo gli equilibri difensivi. A centrocampo, invece, Nicolussi Caviglia potrebbe godere di un turno di riposo dopo quattro gare consecutive da titolare, lasciando la cabina di regia a Mandragora. Pioli sembra orientato verso una mediana più fisica, con Ndour e Sohm in vantaggio per affiancare il regista: il primo reduce da una buona prova europea, il secondo pronto al debutto da titolare dopo l’infortunio al piede.

In attacco, confermata la coppia formata da Gudmundsson e Kean, che nelle ultime uscite ha mostrato segnali di crescita e maggiore intesa. Saranno loro a guidare la ricerca di gol e fiducia in una partita che rappresenta un vero banco di prova per tutto il gruppo viola, chiamato a dimostrare orgoglio, compattezza e voglia di riscatto. Lo scrive la Nazione.