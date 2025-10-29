Gazzetta sulla formazione: “Ndour, Sohm e Fortini. Chi troverà spazio a Milano?”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sui dubbi di formazione da parte di Pioli in vista di Inter-Fiorentina. Ecco chi potrebbe giocare titolare e chi invece sarebbe pronto a rifiatare:
Quanti cambi farà Stefano Pioli?
Il tecnico tira dritto. Ieri ha constatato solo l'indisponibilità di Sabiri, uscito malconcio domenica, ma recuperabile per il Lecce. E ha fatto imbarcare sul solito treno per Milano 24 giocatori. La sensazione è che nella formazione titolare cambi pochi uomini rispetto alla sfida col Bologna. Una chance in difesa dovrebbe averla Comuzzo al posto di Pablo Marì che non ha riposato neppure a Vienna. In mezzo (se Mandragora gioca sarà la gara numero 100 in viola in A) Ndour potrebbe prendere il posto di Fagioli, ma si gioca qualche carta pure Sohm. Mentre c'è un ballottaggio forte tra Gosens, che non è in gran condizione fisica, e il giovane (2006) rampante Fortini che in queste ultime uscite si è fatto notare, in positivo.
